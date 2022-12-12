10 декабря отмечают день переноса столицы в Казахстане

25 лет назад, 10 декабря 1997 года тогда еще город Акмола, а ныне Астана, был объявлен новой столицей Независимого Казахстана, передает официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

15 сентября 1995 года был подписан Указ «О столице Республики Казахстан», согласно которому была создана Государственная комиссия для организации работы по перемещению высших и центральных органов власти в город Акмолу.

20 октября 1997 года вышел Указ «Об объявлении города Акмолы столицей Республики Казахстан». Согласно документу Акмола стала новой столицей независимого Казахстана 10 декабря 1997 года. Спустя полгода, в июне 1998 года провели официальную презентацию города.

Время показало, что перенос столицы стал важной составной частью системных реформ по модернизации всего Казахстана. За эти годы главный город страны неузнаваемо изменился.

Ежегодно в городе увеличиваются темпы строительства жилья, социальной инфраструктуры.