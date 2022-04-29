10 дней в коме: семья роженицы из Уральска обвинила медиков в бездействии

Изо рта шла пена, но врачи не подходили. Семья роженицы из Уральска обвинила медиков в бездействии. Они уверены, что именно поэтому молодая мама впала в кому. Ее не могут вывести из этого состояния уже 10 дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

По словам родных, беременность у Таншолпан Мукановой протекала хорошо. Своей старшей дочери, четырехлетней Назгуль, молодая мама обещала подарить сестренку. Но буквально за несколько дней до родов начались головные боли. В больницу поступила с повышенным артериальным давлением. Состояние ухудшалось, но медики спохватились лишь когда Таншолпан была без сознания, утверждает свекровь пациентки.

«Моя сноха лежала на койке, изо рта шла пена, она поднимала руки. Но никто не подходил к ней. Это заметили другие роженицы и позвали врача. Почему медики, когда она жаловалась на головную боль, не обращали на неё внимания? Они обязаны поставить мою сноху на ноги и вернуть моим внукам маму живой и здоровой!» – говорит Жаныл Иманкулова, свекровь Т. Мукановой.

Мама Таншолпан Бибигуль Муканова сама акушерка. В состоянии своей дочери она винит врачей. По её мнению, при таких симптомах нужно было срочно созвать консилиум, сообщить родным и отправить тяжелую пациентку санавиацией в столицу.

«Нейрохирург сказала, что произошло кровоизлияние в мозг, все мелкие сосуды лопнули. Начался отек головного мозга. Но почему-то медики держали её до утра, не оказывая помощь, не созывая консилиум. Операцию сделали только утром. Если бы они не спали спокойно дома, а оказали помощь вовремя, моя дочь не оказалась бы в таком тяжёлом состоянии!» – сетует женщина.

Пошел 10 день, как Таншолпан в коме. Родственники круглосуточно дежурят возле больницы. Жалуются, что врачи ничего им не сообщают.

Тем временем специалисты управления здравоохранения не дают никаких прогнозов. В случае обещают тщательно разобраться.

«Практически в ежедневном режиме проводится консилиум с участием республиканских специалистов. Сейчас создана комиссия, по итогам её работы будут приняты меры в отношении медицинских работников перинатального центра», – отметил заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Асхат Балыков.

Таншолпан сделали экстренное кесарево сечение. На свет появилась девочка. Но радость семьи омрачает состояние ее матери. Родственники требуют, чтобы женщине спасли жизнь, а виновных наказали.