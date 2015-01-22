10 французских военных перешли на сторону исламистов
По меньшей мере 10 бывших французских военных прониклись идеями Ислама и вошли в состав радикальных группировок, отправившись в зоны боевых действий в Сирии и Ираке. Эти сведения подтвердил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Примеры того, что бывших военных соблазняет возможность принять участие в авантюрах на стороне моджахедов, крайне редки", – заявил глава оборонного ведомства.
По сведениям радиостанции RFI, среди перешедших к боевикам-исламистам французских военных имеются бывшие военнослужащие Иностранного легиона, десантных и инженерно-саперных подразделений. Причем среди них оказываются как "наследники арабо-мусульманской культуры", так и коренные французы, уверовавшие в ислам. Большинство из них после службы отправились воевать под знаменами движения "Исламское государство" в Ирак и Сирию, утверждает источник.
В рядах французской армии молодые люди получили качественную общевойсковую подготовку и в настоящее время передают этот ценный опыт молодым исламистам, которые находятся у них в подчинении, отмечает RFI.