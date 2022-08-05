10 граждан Узбекистана попали в трудовое рабство в Казахстане

10 граждан Узбекистана попали в трудовое рабство в Казахстане. Вернуться на родину им помогли узбекские дипломаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА «Дунё».

Об узбекистанцах, попавших в трудовое рабство, рассказали трое их соотечественников, обратившихся Генеральное консульство Узбекистана в Алматы.

Как оказалось, граждан соседней страны в частном доме, угрожая расправой и отобрав личные вещи и мобильные телефоны, удерживала группа жителей Алматы.

Сотрудники генконсульства совместно с правоохранительными органами Алматы выехали на место. Пострадавших доставили в управление полиции, а позже разместили в хостел.

1 августа мужчины выехали в Ташкент и сейчас находятся дома.

В отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело по статье 389 Уголовного кодекса Казахстана.