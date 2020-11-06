10 кг золотых слитков отняли налетчики у жителя Алматинской области

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Дерзкое разбойное нападение на мужчину совершили в Алматинской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.
Сотрудники Управления криминальной полиции ДП Алматинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установили и задержали подозреваемых в дерзком разбойном нападении на 49-летнего жителя Карасайского района. Они забрали у пострадавшего золотые слитки общим весом 10 кг 700 г.
"В дежурную часть ДП Алматинской области поступило сообщение с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, применив физическую силу, завладели золотыми слитками. В ходе грамотно проведенных оперативно-розыскных работ нами были установлены подозреваемые лица. В скором времени они были задержаны. Ими оказались уроженцы Алматинской области в возрасте от 26 до 38 лет", – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области подполковник полиции Данияр Мендебаев.
Он отметил, что подозреваемые уже дали признательные показания.
"В отношении них возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, совершенного группой лиц. Все подозреваемые взяты под стражу. Проводятся все необходимые оперативные мероприятия", – дополнил Мендебаев.