​10 километров в фонд здоровья

Участницы этих удивительных состязаний преодолели дистанцию в 10 км, пробежав два больших круга вокруг парка. Победительницами и призерами, занявшими в своих возрастных категориях места с 1-го по 3-е, стали: 16–30 лет – Риана Зейналова, Наргиза Игликова и Аида Естерекова; 31–44 – Екатерина Шатная, Аида Аманова и Ольга Машинская; старше 45 лет – Любовь Асанова, Ольга Ковалева и Оксана Морозова. Наиболее подготовленные бегуньи получили призовые медали и подарки от партнеров, а всем без исключения спортсменкам организаторы вручали на финише эксклюзивные медали забега и розы. Почетной участницей соревнований стала серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан биатлонистка Елена Хрусталева.

В забеге приняли участие не только алматинки, но и представительницы других городов Казахстана и России – Астаны, Караганды, Семея, Новосибирска…

– Сегодняшний забег действительно стал праздником спорта и красоты, ведь во многом эти определения – синонимы. Мы очень рады, что Женский забег для кого-то будет отправной точкой для постоянных занятий бегом. Некоторым женщинам сложно выходить на массовые соревнования, причем по многим причинам, и одна из них – психологический дискомфорт. А здесь, на нашем марафоне, складывается очень благоприятная обстановка и ощущается поддержка, – рассказала исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.

Как сообщает пресс-служба международного благотворительного «Алматы Марафона», многие участницы пришли на старт в красочных костюмах и пышных пачках, что стало своеобразной традицией этих соревнований. Алена Петрова, казахстанская популярная телеведущая и модель, посол доброй воли второго Женского забега, вручила участницам призы за необычные костюмы, а также сделала специальный подарок самой старшей из вышедших на старт поклонниц здорового образа жизни – 67-летней Ауа Жумановой.

Ну а следующим мероприятием «Алматы Марафона» станет Осенний забег, регистрация на который уже открылась.