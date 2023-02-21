10-километровая пробка образовалась на границе с Россией в Костанайской области

По словам водителей, за два часа колонна продвинулась лишь на один километр.

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На пограничном пункте пропуска "Кайрак" в Костанайской области образовалась автомобильная пробка длиной 10 километров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

По словам водителей, за два часа колонна продвинулась лишь на один километр.

Вместе с грузовым транспортом простаивают и автобусы.

В региональном департаменте госдоходов причиной назвали увеличение грузопотока. За последние три дня в сторону России он стал больше.

Несмотря на это, казахстанская сторона грузы оформляет без задержек. Специалисты работают в штатном режиме.

"Мы провели хронометраж. На протяжении 13 часов со вчерашнего вечера нейтральная полоса в сторону Российской Федерации была полностью заполнена грузовыми автотранспортными средствами", - прокомментировал заместитель руководителя Департамента госдоходов по Костанайской области Дамир Насыров.