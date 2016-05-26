10 компаний выставит на аукцион "Самрук-Казына" до конца июля 2016 года

Группа компаний АО "Самрук-Казына" выставит до конца июля 2016 года на электронный аукцион различные доли владения в 10 компаниях. Об этом на пресс-конференции в рамках АЭФ заявил управляющий директор по оптимизации активов – член правления АО "Самрук-Казына" Берик Бейсенгалиев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Продажа долей планируется в рамках исполнения Комплексного плана приватизации на 2016–2020 годы.
"Государственная комиссия по модернизации экономики при Правительстве Казахстана одобрила продажу различных долей владения в 10 компаниях группы "Самрук-Казына". До конца июля планируются аукционы по 5 активам АО "НК "Казахстан инжиниринг", 3 активам АО "НАК "Казатомпром", 2 активам АО "Самрук-Энерго", – уточнил Берик Бейсенгалиев.
В частности, госкомиссия согласовала проведение в ближайшее время открытого двухэтапного конкурса по реализации 100% акций АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр", принадлежащих АО "НК "КазМунайГаз".
Как сообщил ранее в рамках Форума приватизации председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Умирзак Шукеев, в Казахстане в 2016–2020 годы в ходе приватизации планируется продажа 783 компаний, из них 217 компаний принадлежат группе компаний "Самрук-Казына". Эти активы разделены на 2 перечня. В первый список вошли 44 крупных актива, из которых 7 будут выведены на IPO. Во второй перечень включены 173 компании, и значительная их часть будет реализована уже до конца этого года.
"С 2012 года из 750 непрофильных активов мы уже продали 500 с лишним. Это самые разные активы: санатории, спортивные клубы, ремонтные базы. После этого приступили к продаже банков. Надо было договориться с кредиторами, акционерами этих банков, вкладчиками. И эта операция была достаточно успешной", – рассказал он.
Далее в Фонде "Самрук-Казына" начался процесс выведения в конкурентную среду профильных активов.
"Первая программа приватизации, которая была начата в 2009 году, включала 106 активов. И тогда ряд наших компаний должны были вывести на IPO. В результате из 106 компаний мы в 2013–2014 году продали 38 компаний за 63 миллиардов тенге", – проинформировал Умирзак Шукеев.
Он подчеркнул, что процесс приватизации максимально открыт и прозрачен.
"В каждой дочерней компании созданы отраслевые комиссии, которые рассматривают сроки и способ продажи, стоимость. В этой комиссии присутствует общественность, в том числе НПП "Атамекен". На уровне правительства есть комиссия во главе с Премьер-Министром Каримом Масимовым. Мы все сделки выносим на эту комиссию", – добавил Шукеев.