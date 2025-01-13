10-летний астанчанин завоевал золото на Всемирной олимпиаде в США

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Соревнования объединили школьников 4–8 классов со всего мира

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

10-летний школьник из Астаны Кәрім Дюсеков стал самым молодым победителем Всемирной Олимпиады среди школьников, завоевав золотую медаль в категории Natural Science, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Соревнования проходили в США, в городе Хьюстон, и объединили школьников 4–8 классов со всего мира.

В рамках олимпиады участники решали сложные научные задачи, демонстрируя свои знания и умения в области естественных наук. Несмотря на свой юный возраст, Кәрім, будучи учеником 4 класса, сумел обойти старших соперников и занять первое место, показав выдающиеся результаты.

Эта победа стала значимым достижением для Казахстана, продемонстрировав, как упорство, поддержка педагогов и талант могут привести к международному признанию, отметили в столичной администрации.

#олимпиада #школьник #США #победа #Дюсеков

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