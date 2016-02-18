​10 миллионов алых роз

Всякий проект имеет начало. Так получилось и с тепличным комплексом, который возвели вблизи станции «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова». Голландская компания VAN DER HOEVEN, прослышав, что в этих краях избыток дешевой электро- и теплоэнер­гии, а окрестная земля – немерена, решила создать мощный розарий на площади в 5 га, инвестировав в строительство 3,2 млрд тенге. По подсчетам специа­листов, в комплексе можно выращивать до 10 млн роз, которые станут реализовывать не только в Экибастузе и Павлодаре, но и в Астане и других городах Казахстана, а также в приграничных регионах России, так как экибастузские розы в любом случае дешевле привозных из Голландии и других стран Европы.

Есть и еще важные момен­ты. Открывая тепличный комплекс и присутствуя при первой срезке роз, аким области Канат Бозумбаев сказал, что запуск этого производства – прямое выполнение поручения Президента страны по созданию дополнительных производств вокруг крупных предприятий. Плюс экибастузский тепличный комплекс – крупнейший в Евразии, и в нем уже получили работу 70 человек. По словам руководителя розария Айтмагамбета Сарсенбекулы, в настоящее время инвесторы рассмат­ривают вопрос расширения тепличного комплекса до 30 га. Планируется, что на новых площадях станут выращивать овощи, которые также будут дешевле привозных.

...В последнее время в регионе сделали ставку на собственную витаминную продукцию. Сегодня в области действуют 12 теплиц. Их общая площадь 6,1 га, из них две теплицы промышленные: ТОО «Модуль ПВ» и КХ «Максима», остальные – фермерские упрощенного вида.

Также АО «НК «СПК «Павлодар» завершает инвестиционный проект «Строительство тепличного комбината в городе Павлодаре» стоимостью 1,9 млрд тенге. Его ежегодная производственная мощность составит 1 600 тонн томатов. Общая площадь теплицы – 3,2 га. Запуск производства запланирован на первый квартал текущего года.

Кроме того, пригородное фермерское хозяйство «Эльдар» в нынешнем году за счет собственных средств планирует строительство в Павлодарском районе промышленной теплицы площадью 1 га. А в городе Аксу реализуется инвестиционный проект по сооружению тепличного комплекса по выращиванию огурцов и томатов.