​10 минут на раскрытие

Старший сержант Алмат Карымсаков и сержант Руслан Тулегенов около девяти часов вечера получили сообщение о том, что на улице Гвардейской в одной из квартир совершен грабеж. Приехав на вызов, полицейские опросили 60-летнюю потерпевшую, которая рассказала, что позвонившие в дверь неизвестные назвали имя ее дочери и попросили принять какой-то пакет.

Женщина открыла дверь и тут же получила удар кулаком по голове. Один из подельников принялся искать ценности. Но найти ничего стоящего, кроме плазменного телевизора, грабители не смогли и поэтому начали угрожать пенсионерке расправой над ее малолетней внучкой, которая в это время тоже была в квартире, но, к счастью, сделать этого не решились.

Получив приметы подозреваемых, полицейские начали осматривать район происшествия и вскоре заметили парня, который нес плазменный телевизор. Увидев стражей порядка, тот тут же бросил ношу и пустился наутек. 20-летнего беглеца догнали. Он сразу же указал на своего 25-летнего подельника. Оба нигде не работают, употребляют наркотики.

Пенсионерка обратилась в полицию со словами благодарности в адрес стражей порядка за оперативное раскрытие преступления.