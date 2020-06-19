Общество
10 млн тенге и Тоyota: чиновник из Минкультуры и спорта РК подозревается в получении взятки
Айдана Демесинова
Начато досудебное расследование в отношении бывшего и действующего заместителей Председателя Комитета по делам спорта и физической культуры по факту получения взятки в особо крупном размере. Об этом на брифинге сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве учебного спортивного корпуса в городе Риддер, зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении одного из указанных заместителей Председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан", - сказал Бигайдаров.

По данным следствия, он подозревается в получений взятки в сумме 10 млн тенге и автомашины марки Тоyota Hilux стоимостью 13 млн тенге за подписание актов выполненных работ по объекту строительства "Учебного корпуса на 300 мест РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер, ВКО".

Ранее в отношении подозреваемого следственным судом Усть-Каменогорска санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".

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