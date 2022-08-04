10 млрд тенге превысил ущерб от незаконной регистрации автомобилей в Казахстане

Преступная схема по постановке на учет более полусотни автомашин пресечена в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По результатам специальной операции, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники центрального аппарата Министерства внутренних дел в Шымкенте пресекли схему по незаконной постановке на учет в Казахстане транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины.

Два сотрудника Процессингового центра Департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу.

Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте с использованием данной схемы, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге.

В преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам Процессингового центра, а также так называемые «помогайки» в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности.

Роль и место всех участников преступной схемы в орбите уголовного преследования будут определены в ходе проводимых следственных мероприятий.

В настоящее время Департамент собственной безопасности МВД также расследует уголовные дела по аналогичным фактам в семи регионах, где за последние три года незаконно зарегистрированы более двух тысяч транспортных средств, нанесенный ущерб составил свыше 10 млрд тенге.