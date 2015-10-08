10 октября на левобережье Астаны ограничат движение транспорта 

Фото с сайта kapital.kz
Движение транспорта 10 октября по ряду улиц Астаны будет ограничено, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на astana.gov.kz
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Напомним, 10 октября в 22.00 на стадионе "Астана Арена" в рамках отборочного матча чемпионата Европы-2016 состоится футбольный матч между национальными сборными командами Казахстана и Нидерландов.
Так, с 19.00 до окончания мероприятия движение транспорта будет перекрыто по проспектам Кабанбай-батыра и Туран на участке от улицы Керей Жанибек хандары до улицы Хусейн бен Талал. Рекомендуемый маршрут объезда – по улице Орынбор.
Управление административной полиции ДВД рекомендует автовладельцам, желающим попасть на футбольный матч, отказаться от личного автотранспорта в пользу общественного. В районе проведения мероприятия будут работать эвакуаторы, за нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств будут применены меры административного воздействия с доставлением автомашин на штрафную стоянку.
В то же время гражданам, планирующим совершить поездки в район международного аэропорта Астаны, и жителям близлежащих поселков необходимо заранее спланировать маршруты объезда.
Добраться до стадиона "Астана Арена" можно на маршрутах общественного транспорта № 10, 12, 27, 40, 43, 51, 55.
Дополнительно будет организована доставка болельщиков на матч спецрейсами. По городу предусмотрены 6 точек сбора:
парковка у СК "Казахстан" (по ул. Кажымукан);
у мечети "Хазрет Султан" (по пр. Кошкарбаева);
у мечети "Нур Астана" (парковка с восточной стороны);
парковка у Столичного цирка (по Коргалжынскому шоссе);
парковка у стадиона им. Х. Мунайтпасова (по ул. Кенесары);
парковка у театра "Жастар" (бывший Театр оперы и балета, ул. Затаевича).
Сбор начнется с 19.00.
Стоимость проезда на специальных рейсовых автобусах такая же, как и в общественном транспорте. Проездные билеты недействительны.
Вернуться с матча можно, воспользовавшись теми же спецрейсами и маршрутами общественного транспорта.