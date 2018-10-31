10 претендентов на одну квартиру: в ЖССБК рассказали о реализации программы "Нурлы жер"

Общество
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Инга Селезнева
Глава столичного филиала Жилстройсбербанка Жансултан Матаев показал строящиеся дома в рамках программы "Нұрлы жер" и рассказал о ходе ее реализации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Жилые дома находятся в районе улиц Мәңгілік ел, №227 (рядом с больницей МЦ УДП РК), №27 и №36 (рядом с автохозяйством УДП РК). Сейчас ЖССБК формирует пул на 364 квартиры. Стоимость одного квадратного метра жилья в чистовой отделке составляет 180 000 тенге - это в 2 раза ниже средней рыночной цены в Астане.

"До конца года в эксплуатацию будут введены 364 квартиры. На сегодняшний день, на этот объект уже подали заявки 3 500 человек по Казахстану, то есть на одну квартиру претендуют 10 семей. В системе ЖССБ 1,2 миллиона человек. Система у нас по республике везде одинаковая: живя в любом городе страны, вы можете подать заявку на покупку жилья в Астане, но главное условие - прописка должна быть не менее двух лет", – сказал директор центрального филиала ЖССБК Жансултан Матаев.



Для покупки квартиры необходимо быть клиентом Жилстройсбербанка и иметь на депозите минимум 20% от стоимости жилья и обязательно подать заявку на приобретение квартиры в данном ЖК. Ставка по займу составляет 5% годовых.

"В Астане на сегодняшний день, по данным акимата, в очереди на получение жилья стоят 46 240 человек. В соответствии с условиями программы, данный объект на 50 процентов реализуется среди вкладчиков банка и на 50 процентов проводится конкурс среди очередников. Два конкурса проходят. Сейчас идет прием заявлений, 6 ноября завершается конкурс, соответственно 7 ноября мы будем знать, кто может получить квартиру в данных домах", – продолжил Матаев.

Глава центрального филиала банка заверил, что очередники акимата бесплатно жилье получать не будут.

"Бесплатного жилья здесь нет. Но в связи с тем, что это очередники, для них проводится отдельный конкурс. Очередники акимата тоже наши вкладчики, но у них баллы не такие высокие", – отметил он.

Как только завершится конкурс и определятся претенденты, они должны будут в течение 30 дней подтвердить свою платежеспособность. А если уже накоплено 7 млн тенге и более, то можно просто выкупить жилье напрямую.

"После того, как мы проведем этап квалификации, людям нужно будет идти в отдел управления жилья, заключить договор купли-продажи, а затем прийти к нам обратно и уже получить кредит и ключи", – пояснил он.





Также Матаев рассказал, по каким критериям будут отбирать претендентов на жилье.

"В соответствии с условиями жилищно-строительных сбережений, если человек планомерно копил более трех лет деньги в ЖССБК на своем депозите, то у него будет высокий шанс на приобретение этого жилья. Из-за того, что по Астане у нас в целом 177 тысяч вкладчиков, жилья по программе "Нурлы Жер" не хватает. В 2018 году сдается порядка тысячи квартир. Из года в год это число увеличивается. В 2019 году планируется к сдаче уже 1 825 квартир, но несмотря на это, желающих много, а квартир мало. Для справедливости применяется бальная система", – пояснил он.



Претендовать на жилье может любой человек со стабильным доходом, причем, как отметил глава филиала, зарабатывать "большие" деньги необязательно, нужно просто поставить себе цель купить квартиру.

"Система Жилстрой-сбережений помогает в первую очередь людям удешевить ипотеку. 40 процентов вкладчиков ЖССБК имеют зарплату ниже 150 тысяч тенге. Умение копить не зависит от вашего дохода, надо просто поставить цель. Чтобы получить квартиру по программе, люди копят 5-6 лет и достигают своей цели", – отметил Матаев.

Журналистам показали квартиры. С виду они уютные, где-то есть даже два санузла. Пока заветные квадратные метры сдаются в чистовой отделке, да и инфраструктура в новом районе, естественно, еще не развита, но скоро рядом с жилым комплексом появится школа, а пока, для удобства будущих жильцов в ЖК есть два мини-сада, которые рассчитаны на 15 детей каждый.

"Это перспективный новый район, рядом проходит канал Есиль за ним, по генплану строится школа, и в этих домах на первом этаже есть детские мини-центры", – отметил глава филиала.







На строительство жилого комплекса из трех домов по программе "Нурлы Жер" банком было выделено 4,6 млрд тенге.

"Тендер на строительство был проведен в октябре 2016 года, в соответствии с нормативным сроком дома возвели за два года", – добавил Матаев.

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