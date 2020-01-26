10 рейсов отменено и 12 задержано в аэропорту Нур-Султана из-за погоды

В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задержаны 10 рейсов, отменены 12 – задерживаются из-за погодных условий, передает Kazpravda.kz
.
Согласно онлайн-табло
международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, отменено 10 рейсов – пять на прилет и пять на вылет. Задерживаются 12 - восемь прилетающих и четыре вылетающих рейса. Из международных направлений задерживаются рейсы из Пекина, Москвы, Новосибирска и Дубаи.
Авиарейсы задерживаются и отменяются из-за сильного ветра и метели, такая погода сохраняется на большей части территории Казахстана.