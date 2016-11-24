10 тысяч людей эвакуируют из Никарагуа из-за надвигающегося шторма

Фото с сайта the-day-x.ru
В Никарагуа полным ходом идет эвакуация людей в связи с надвигающимся тропическим штормом "Отто". В общей сложности с опасного участка будут вывезены более 10 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на life.ru
.
В данный момент шторм находится в 285 км от побережья Никарагуа. На то, чтобы добраться до страны, ему потребуется всего несколько часов. Существуют опасения, что перед этим он вновь может усилиться до урагана первой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.
По информации официального представителя правительства республики Росарио Мурильо, людей разместят в 40 временных убежищах.
В связи с угрозой природного катаклизма занятия в школах на всей территории страны были отменены.
В связи с приближающимся штормом тревога объявлена
во многих странах Южной Америки.