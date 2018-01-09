10 важнейших событий в Центральной Азии в 2018 году

Фото на основе презентации КАСМО
Казахстанский совет по международным отношениям (КАСМО) представил СМИ обзор десяти наиболее важных событий в 2018 году, которые будут иметь ключевое значение для политического и экономического развития, стабильности и безопасности стран Центральной Азии. О том, что изменится, и какие факторы могут повлиять на развитие всего региона, решили рассказать корреспонденты Kazpravda.kz
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1. Выход стран региона на позитивную динамику экономического роста
По оценкам Всемирного банка, в Европе и Центральной Азии экономический рост в среднем составит 2,7%. Средние темпы экономического роста в Казахстане составят около 2-3%, в Кыргызстане – 3-3,5%, Таджикистане – 5-6%, а в Узбекистане и Туркменистане – около 6%.
На продолжение процесса восстановления экономик будут благоприятно воздействовать умеренные темпы мировых цен на энергоносители, ряд базовых металлов и сельскохозяйственное сырье. Так, укрепление цены на нефть марки Brent в коридоре 55-77 долларов за баррель позволит в 2018 году повысить среднегодовой уровень цен от 10 до 20% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.
Дополнительным фактором улучшения экономического положения Центральной Азии может стать активизация интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и развития экономического сотрудничества внутри региона.
2. Активизация цетральноазиатского сотрудничества
Следует ожидать запуск новых форматов и региональных консультаций (саммиты, форумы, неформальные встречи), направленных на укрепление сотрудничества в регионе. Вместе с тем сотрудничество в Центральной Азии будет развиваться в основном в формате двусторонних или трехсторонних взаимодействий: Казахстан – Узбекистан, Казахстан – Узбекистан – Туркменистан.
Еще одним фактором способствующим развитию регионального взаимодействия будет продолжение внешнеполитического курса Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который инициирует сближение в регионе. При условии активных действий Астаны и Ташкента, а также поддержки Ашхабада, у данных усилий есть шанс, что впервые с 2005 года лидеры всех центральноазиатских стран соберутся вместе.
3.Электоральные процессы в Центральной Азии
Для стран Центрально-Азиатского региона основным электоральным событием в 2018 году станут президентские выборы в России. Учитывая стратегический характер взаимоотношений между Россией и странами Центральной Азии в сфере безопасности, политики и экономики, значение будут иметь не итоги выборов, а риторики и заявления в ходе предвыборной кампании, которая будет косвенно или напрямую формировать дальнейшие действия Москвы в регионе.
В 2018 году парламентские выборы в Туркменистане не будут иметь большого резонанса в регионе. При этом для экспертного сообщества особый интерес вызывают внутриполитические процессы в Кыргызстане. Этот год будет первым годом деятельности Сооронбая Жээнбекова на посту президента страны. В связи с этим характер и содержание внутриполитической ситуации в стране будет зависеть от устойчивости тандема президент – премьер-министр. Нельзя так же исключать возвращение бывшего лидера Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в активную политику, что тоже способно повлиять на расстановку политических сил в стране. Учитывая вышесказанное, эксперты не исключают возможности проведение досрочных парламентских выборов в Кыргызстане в 2018 году.
4. Желтый уровень террористической угрозы в регионе
Текущий конфликт на Ближнем Востоке, нестабильная ситуация в Афганистане и внутренние предпосылки радикализма определяют новые вызовы для Центральной Азии в 2018 году.
Продолжающийся процесс возвращения центральноазиатских боевиков с зон военных конфликтов на Ближнем Востоке повышает риск появления радикализма в регионе. По данным исследовательской организации "Soufan Group", общее количество боевиков из Центральной Азии в Сирии и Ираке оценивается в более 5 000 человек, при этом в регион уже вернулись порядка 500. Этот тренд будет усиливаться по мере изменений ситуации в Сирии и Ираке.
5. Усиление "Афганского фактора" в регионе
Военно-политическая обстановка в Афганистане остается сложной и будет иметь тенденцию на ухудшение в 2018 году. По данным Глобального индекса терроризма, вооруженные группировки расширили контроль над территорией в Афганистане. По состоянию на апрель 2017 года "Талибан" контролировало не менее 11% страны, оспаривало контроль по меньшей мере над 29% Афганистана. Вместе с тем заметно активизировались действия сторонников ДАИШ в различных провинциях. Страны Центрально-Азиатского региона будут в определенной степени вовлечены в "афганский процесс" и оставаться в фокусе внимания внешних факторов.
6. Центральная Азия: курс на цифровизацию
2018 год станет годом старта крупномасштабных программ и проектов по цифровизации, которые призваны повысить конкурентоспособность экономик стран региона и качества жизни населения.
В Казахстане в декабре 2017 года приняли государственную программу "Цифровой Казахстан" и в 2018 году стартует этап ее активной реализации. Программа включает в себя создание высокотехнологической инфраструктуры, дальнейшее развитие электронного и мобильного правительства, повышение цифровой грамотности населения, развитие цифровой индустрии. Реализация программы направлена на повышение эффективности ряда секторов экономики: энергетики, агропромышленного комплекса, промышленности, логистики и информационных технологий.
В Кыргызстане в 2018 году также планируется реализация активной фазы проекта "Таза коом", нацеленного на повышение эффективности работы государственного аппарата посредством внедрения информационных технологий.
Узбекистан, в свою очередь, также предпринимает меры по цифровизации экономики страны, подписав Меморандум о сотрудничестве с компанией "SAP СНГ" – одним из лидеров в области продвижения IT-услуг и технологий. В 2018 году планируется запуск регионального проекта Digital CASA по созданию трансграничной телекоммуникационной сети, которая свяжет страны Центральной и Южной Азии в единый цифровой хаб. Более того, идея цифровизации активно обсуждается и в рамках регионального сотрудничества, в частности в рамках ЕАЭС идет процесс формирования цифровой повестки союза до 2025 года. А в 2018 году в Казахстане намечено проведение форума ЕАЭС по цифровизации.
7. Новая демографическая картина в Центральной Азии
В 2017 году численность населения стран Центральной Азии перешагнула отметку в 70 млн человек, что стало переломным событием в демографической ситуации. В нынешнем году в демографическом развитии региона ожидаются определенные структурные изменения.
В странах Центральной Азии ожидаемая продолжительность жизни превысила уровень девяностых годов и достигла: в Узбекистане – 73,8 лет, Таджикистане – 73,7 лет, Казахстане – 72,4 лет, Кыргызстане – 70,9 лет, Туркменистане – 70,4 лет. В целом в 2017 году доля пожилого населения в регионе выросла до 4,9% (самый высокий показатель – 7,2% в Казахстане, самый низкий показатель – 3,2% в Таджикистане).
Вместе с тем в 2018 году продолжился рост численности детского населения и увеличение его доли. Также в текущем году при сохранении средних темпов роста рождаемости населения ожидается, что доля детского населения стран Центральной Азии достигнет 30%.
Кроме того, в 2018 году в Казахстане и Таджикистане запланировано проведение пилотной переписи населения.
8. Саммит ШОС в Китае
В 2018 году Китай примет очередной Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После саммита в Астане, где Индия и Пакистан официально получили статус государств-членов ШОС, переход председательства к КНР станет важным этапом индустриализации данной организации в международных процессах. Саммит ШОС в Китае будет одним из главных международных событий в мире, где соберутся лидеры стран "шанхайской восьмерки", составляющих 40% населения Земли и 1/3 глобальной экономики.
Учитывая возрастающую роль Китая, Пекин будет стремиться использовать площадку ШОС для выдвижения новых глобальных инициатив в текущем году.
9. Председательство Казахстана в Совете Безопасности ООН
В январе 2018 года Казахстан впервые в истории страны и всего Центрально-Азиатского региона возглавил Совет Безопасности ООН. Данное событие стало кульминационным для Казахстана в качестве непостоянного члена в ключевом политическом органе ООН, что в значительной мере привносит позитивный вклад в укрепление международного авторитета и имиджа страны. Казахстанская дипломатия получит новый прецедент медиатора ключевых процессов в сфере международной безопасности.
10. Актуализация водной проблематики
Текущий год будет ознаменован 25-летием Международного Фонда спасения Арала. Юбилей МФСА, вероятно, актуализирует водную проблематику в регионе, принятие совместных действий и перспективных программ по улучшению экологической ситуации и социально-экономического положения в бассейне Аральского моря.
Вместе с тем другим наиболее значимым событием в регионе может стать планируемый саммит глав прикаспийских государств, в ходе которого ожидается подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Вопрос статуса Каспия остается ключевой темой обсуждения, работа по его урегулированию ведется на протяжении более 20 лет. Как ожидается, пятый Каспийский саммит пройдет в 2018 году в Казахстане.