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10 военных дней
Антон СЕРОВ
Между тем студенты первого года военного обучения показали свои навыки и знания, освоенные по методике интенсивного обу­чения «10 военных дней». Учебные взводы прошли торжественным маршем по строевому плацу, затем первокурсники показали приемы рукопашного боя, строевые приемы без оружия и продемонстрировали дефиле с автоматами АК-74, проявили сноровку в установке мин строевым расчетом, неполной разборке и сборке автомата.
По силам новобранцам оказались и перевод артиллерийской системы Д-30 из походного положения в боевое, метание гранат на дальность и меткость, преодоление рва и завала из шин, а также проволочного участка заграждений. Четкая подача команд младшими командирами своим подчиненным обеспечила оперативную переноску раненых, которым своевременно оказывалась первая медицинская помощь. По итогам показательных выступлений коллективу военной кафедры КазГЮИУ от имени командующего войсками РгК «Восток» вручили благодарственное письмо, ряду преподавателей-организаторов начального военного обучения – соответствующие сертификаты.
Генерал-майор запаса Александр Мартынов отметил эффективность интенсивной методики обучения, которая, по его словам, дает основы военной выучки, а также повышает требования к работе преподавателей кафедры, создает условия для обмена опытом в сфере начального военного образования. Руководитель военной кафедры полковник в отставке Александр Коновалов также подчеркнул роль преподавателей военного дела в качественной подготовке студентов основам военной науки.
– Все наши преподаватели выслужили установленные сроки воинской службы, имеют богатый профессиональный и жизненный опыт, – сказал А. Коновалов. И заключил: – Сегодня они передают его студенческой молодежи, которая должна быть в рядах хорошо обу­ченного резерва для казахстанской армии.
Отметим, что курс подготовки молодого бойца в войсках осуществляется в течение двух месяцев. Посвящение студентов КазГЮИУ в состав военной кафедры совпало с двумя важными в военной истории датами. 19 ноября в Вооруженных силах РК отмечают День ракетных войск и артиллерии, и в этот день началось масштабное наступление советской армии под Сталинградом. Первокурсники, проходящие курс военного обучения, с интересом посмотрели документальные фильмы о действиях и роли артиллерии в годы Великой Отечественной войны, ознакомились с образцами современной военной техники и оружия, выполнили учебные стрельбы из автомата и пистолета в электронном стрелковом тире.
Силами местного народного хора ветеранов войны и труда с участием студентов военной кафедры был дан концерт, где прозвучали песни военных лет и современная армейская песня. В мероприятии приняли участие представители организаций образования КНР и РФ, военных кафедр высших учебных заведений Восточно-Казахстанской области, преподаватели-организаторы НВП среднеобразовательных школ и колледжей города, учащиеся мужского лицея для одаренных детей «Жас улан», курсанты Военно-технической школы Министерства обороны РК.

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