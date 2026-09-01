«100 добрых дел для бизнеса»: в Акмолинской области реализуют социальные инициативы

Общество

Во всех городах и районах Акмолинской области в рамках реализации концепции «Закон и порядок» при участии органов прокуратуры, Палаты предпринимателей и представителей бизнеса проведена акция «100 добрых дел для бизнеса», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру

Фото: прокуратура Акмолинской области

Акция направлена на привлечение предпринимателей к общественно значимым добрым делам, реализации социальных инициатив, оказанию помощи социально уязвимым категориям населения, поддержке социальных объектов, благоустройству населенных пунктов, а также укрепление взаимодействия между государственными органами, Палатой предпринимателей и бизнес-сообществом.

В рамках акции в районах и городах области при участии предпринимателей реализован ряд социально значимых инициатив.
Так, по инициативе прокуратуры Астраханского района совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен» в рамках акции предпринимателями района реализованы социальные проекты, направленные на благо населения.

ТОО «Aina Resources» внесло вклад в развитие спортивной инфраструктуры района, установив на территории оздоровительного центра «Жастар» спортивные тренажеры и оборудование, предназначенные для занятий физической культурой и спортом.

В свою очередь, ТОО СХП «Беркут» в целях создания благоприятных условий для досуга и физического развития детей построило современную детскую игровую площадку на территории населенного пункта.

Проведение акции «100 добрых дел для бизнеса» способствует повышению социальной ответственности предпринимателей, расширению их вклада в социально-экономическое развитие городов и районов области, укреплению партнерства между государством и бизнесом, а также формированию в обществе культуры взаимной поддержки.

Реализация социально значимых инициатив в рамках акции «100 добрых дел для бизнеса» во всех городах и районах Акмолинской области будет продолжена.

#бизнес #Акмолинская область #доброе дело

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