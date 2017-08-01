​100 гостей за 8 минут

За это время израильскую экс­позицию посетили несколько высокопоставленных делегаций, в том числе из Казахстана, Китая, США, Германии, Великобритании, Японии, Италии, Малайзии, Кореи и других государств. Павильон способен принимать одновременно 100 гостей каждые 8 минут, сообщил его директор Джош Бендит.

Здесь представлено немало интерактивных экспонатов. К примеру, снаружи – на фасаде павильона – установлен огромный экран. Дети приходят в восторг, когда от их усилий при вращении педалей степперов начинает вырабатываться электричество и на мониторе вспыхивает светом нарисованный Иерусалим.

Напомним, Израиль отметил свой Национальный день на

ЭКСПО-2017 месяц назад, порадовав гостей большой культурной программой. Так, с концертами здесь выступили всемирно известная группа барабанщиков King David Peace Drummers и израильская певица эфиопского происхождения Avevа. 18 и 19 июля энергией джаза заряжало трио Yogev Shetrit.

С 22 по 27 июня свое креативное понимание «альтернативной энергии» представляли молодые дизайнеры из КазНАИ им. Т. Жургенова и израильского колледжа дизайна Tiltan.

Помимо этого, в рамках

ЭКСПО-2017 израильские эксперты и видные представители бизнеса участвовали в деловых встречах. Стоит отметить, что с началом делового сезона также запланирован ряд мероприятий с участием израильских и казахстанских бизнесменов.