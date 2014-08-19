Ответы на эти и многие другие вопросы я нахожу в выступлениях Президента Нурсултана Назарбаева. Глава государства уделяет воспитанию молодого поколения постоянное внимание. В Послании "Казахстанский путь-2050" отмечается, что "наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев".

В связи с этим, как сказал Президент, "нам предстоит большая работа по улучшению качества всех звеньев национального образования".



В минувшем году наш колледж отметил столетний юбилей. Сегодня главная цель состоит в том, чтобы соединить наработанный опыт с современными образовательными технологиями. Для этого разработали авторские программы, стали применять электронные учебники и дистанционное обучение, совершенствуем оборудование компьютерных классов и таких же читальных залов.



Преподаватели колледжа прекрасно знают, что нужно не только научить будущих педагогов давать детям определенный набор информации, но и пробудить в них жажду знаний. И одновременно формировать личность, которая умеет анализировать, определять приоритеты, противостоять негативным воздействиям. А в итоге выстраивать шкалу моральных ценностей, определяющую уровень культуры. Только такой человек будет стремиться к самосовершенствованию. А ведь в наше время, как всегда подчеркивает Лидер нации, конкурентоспособным может быть только тот, кто постоянно повышает уровень знаний и квалификацию. Мы должны готовить педагогов новой формации, которые в свою очередь будут учить юных казахстанцев соответствовать требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.