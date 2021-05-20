100 лет за одну ночь

2021 год – особенный для Кокшетау, который нынче объявлен культурной столицей Казахстана. И нет более действенного инструмен­та для популяризации такого события, как культура и искусство.

– Такое решение принял орг­комитет республиканского фес­тиваля «Рухани қазына-2021». Благодаря своим культурным ценностям, духовному наследию, колоритной национальной кухне, красивой природе наш край должен покорить всех гостей фестиваля. Череду праздничных мероприятий начала ставшая уже традиционной акция «Ночь в музее», – сообщил директор областного музея Куаныш Шакшаков.

Организаторы постарались на славу. К слову, это первое масштабное мероприятие, организованное музеем в период карантинных ограничений. Кокшетаусцы, порядком истосковавшиеся по культурным событиям, с неподдельным интересом следили за разворачивающимся на их глазах действом. Прологом к нему стало ретродефиле, на котором сотрудники музея показали коллекцию одежды 30–70-х годов из своих фондов.

Ридикюль, горжетка, платье из тафты… Образ светской дамы продемонстрировала заместитель директора музея по научной работе Анар Дюсенбаева. Одежда и обувь принадлежали военному врачу Тихомировой Нине Николаевне, их в дар музею передали ее родственники. Платье было сшито на заказ в Таллине в 1952 году, туфли куплены в Германии, а шляпка изготовлена в Москве на «Фабрике головных уборов».

Или, к примеру, комплект национальной женской одежды. В көйлек – платье взрослой женщины, сшитом в традиционном стиле, продефилировала научный сотрудник музея Майраш Наукенова. Қамзол – верхняя женская одежда без рукавов – сшит в 60-е годы Жакиш Омарбековой, жительницей Атбасарского района и был передан в музей в 2010 году.

В эту ночь в музее работали площадки довоенного времени (1920–1940), Великой Отечественной войны, послевоенного периода (60–70-е годы), также был показан Казахстан в годы независимости.

Театрализованная экскурсия по залам музея включила обширную ретроспективу прошлого, а реконструкции жилищ и быта вдруг в одночасье заполнились живыми людьми.

– Часто путешествую, и мне есть с чем сравнить. Сегодня сделала приятное открытие: в нашем музее организовано все на достойном, высоком уровне. Спасибо за праздник! – делится впечатлениями жительница Кокшетау Юлия Власенко.

Член Клуба друзей музея Жанибек Капезов обустроил летний кинотеатр. Уже многие годы любитель ретрокино ездит по регионам нашей страны и крутит пленку на старом кинопроекторе. Затаив дыхание, зрители смотрели нетленную «Судьбу человека».

– Главная цель нашей акции – привлечь и заинтересовать посетителей яркими неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию, – отметила экскурсовод Вероника Антипова.