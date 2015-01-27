100-летний юбилей Ажар-апай Свежий выпуск 599 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Ажар-апай родом из Закавказья, но Казахстан стал для нее второй родиной. Молодая женщина с двумя детьми на руках была репрессирована в степной край из Баку. Муж пропал без вести на полях сражений Великой Отечественной войны. В годы лихолетья Ажар похоронила и дочь.

Со вторым мужем Талбиденом Уналовым они воспитали десятерых детей. На протяжении всей жизни супруг был для Ажар твердой опорой, вместе справлялись они с бытовыми трудностями, работали на благо страны. Сегодня Ажар-апай живет с младшим сыном Бекболатом и снохой Гульнар. За большим праздничным дастарханом собираются 36 внуков, 44 правнука и 6 праправнуков.



