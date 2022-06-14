100-летняя женщина рассказала о любимой еде и раскрыла секрет своего долголетия

100-летняя Джин Магнес из США назвала любовь к арахису причиной долголетия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Отметившая 100-летний юбилей 11 июня жительница США рассказала, какую еду любит больше всего, и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Pittsburgh Tribune-Review.

Джин Магнес, проживающая в боро штата Пенсильвания Норт-Аполло, обычно завтракает тостом с арахисовым маслом и кофе со сливками. Долгожительница не придерживается особой диеты и любит самостоятельно жарить мясо.

“Мне нравится готовить говядину. Люблю стейки. Стейки и ростбиф. Если заказываю их где-то, то всегда прошу как следует прожарить”, — рассказала она.

Главными причинами своего долголетия Магнес назвала позитивное мышление и любовь к арахису.

“Обожаю арахис. Я его ем почти каждый день. Когда муж ухаживал за мной, он носил мне не шоколад, а арахис. Мы были постоянно в орехах”, — пошутила женщина.

Магнес почти всю жизнь проработала кассиром в банке. Она вышла замуж в 1942 году, когда ее избранник был в недельном увольнении во время Второй мировой войны. У пары родилось три дочери. Сейчас у женщины семь внуков и 15 правнуков. Несмотря на почтенный возраст Магнес продолжает вести активный образ жизни. Она живет в собственном доме, часто ходит в любимый ресторан и закупается в торговом центре.

На празднование юбилея Магнес были приглашены более 140 гостей, а само торжество прошло в церкви Норт-Аполло в субботу, 11 июня.

Ранее сообщалось, что 105-летняя Дороти Боггес из Вашингтона поделилась секретом долголетия. Женщина считает, что прожила так долго, потому что правильно сочетает периоды отдыха и активности.