Неспешное строительство нынешним летом удивляет, как будто хорошая погода будет длиться вечно. На строительной площадке семь прорабов и один разнорабочий, который мечется от одной задачи к другой, не успевая довести до ума хоть что-то.

...Велодорожка на улице Ташенева мгновенно стала популярной. В первую очередь из-за довольно странного решения бросить ее, так и не доделав. Казалось бы, ну что страшного: подловили рабочий момент – и все уже давно в порядке. Но нет! Две недели прошло, а ничего не изменилось. Велодорожка упирается в газон и продолжается на другой его стороне. Уже колею успели накатать велосипедами через траву...

Пустяковое дело, два квадратных метра асфальта, а впечатление испорчено. Впрочем, может, в этом и есть некий замысел: сохранить дерево, оказавшееся на пути велодорожки, и газон тоже?.. Как есть оставлять нельзя, но своеобразную фишку из этого участка сделать нужно из принципа – место уже стало популярным.

Ведь бывает и хуже. Например, велодорожка просто нарисованная на брусчатке. Или дорожка, проложена поверх традиционного пешеходного маршрута, как на той же улице Ташенева. Все это провоцирует ненужные конфликты между теми, кто ходит, и теми, кто ездит.

Семь независимых казахстанских организаций, посвятивших себя урбанистике, уже выступили с открытым письмом, в котором в том числе раскритиковали подход городских властей к планированию веломаршрутов. В статистике столичного акимата, например, все красиво – десятки километров велодорожек. Здорово! Но куда они ведут, как между собой со­единяются в единую инфраструктуру? Какого они качества, и все ли сделано, чтобы безопасность велосипедистов и пешеходов соб­людалась?

В Ботаническом саду так и не сделали аккуратных съездов. В Президентском парке новую дорожку разбили поливочные машины, вес которых асфальт не выдержал. В Триатлон-парке не продумали комфортной пешеходной зоны вдоль набережной, по­этому все гуляют по велодорожке.

Казалось бы, придирки! Но дьявол – в деталях. В конечном итоге бюджет на плохую и хорошую работу – одинаковый. И если оплачено, то почему бы не добиться хорошего результата, не на 90, на все 100 процентов?