100 советов прокурора

– Что нужно знать каждому работнику?

– В обязательном порядке заключайте с работодателем трудовой договор. При его отсутствии Вы лишаетесь гарантии своевременной заработной платы, права на отдых, пенсионных и социальных выплат. За несоблюдение условий, прописанных в трудовом договоре, работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Нарушения условий трудового договора, повлекшие причинение ущерба работодателю, являются основанием для привлечения работника к материальной ответственности (возмещение ущерба).

Заработная плата выплачивается в денежной форме не реже одного раза в месяц, не позже первой декады следующего месяца.

Оплата работы в праздничные и выходные дни производится не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.

Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.

При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника.

Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя он обязан письменно уведомить работника не менее чем за один месяц.

Не допускается расторжение трудового договора по инициа­тиве работодателя в период временной нетрудоспособности и пребывания работника в отпуске.

– Что делать, если вас сокращают на работе?

– В этом случае работодатель при сокращении работников обязан: письменно уведомить работника о расторжении трудового договора не менее чем за один месяц, произвести компенсационную выплату в размере средней заработной платы за месяц, предоставить цент­ру занятости информацию о предстоящем высвобождении работников, с указанием долж­ностей и профессий, специальностей, квалификации и размера оплаты.

При этом работодатель не имеет права сокращать беременных женщин, женщин, имею­щих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иных лиц, воспитывающих указанную категорию детей без матери.

– Какие права имеют работники при сокращении?

– Сокращенные работники имеют право на бесплатное получение от центров занятости населения услуг по поиску подходящей работы и содействию в трудоустройстве, в том числе на активные меры содействия занятости, консультации, информации профессиональной социальной ориентации в целях выбора или изменения вида деятельности (профессии). А кроме того, они могут воспользоваться возможностями трудоустройства и занятости, предусмотренными Государственной программой «Дорожная карта занятости-2020».

– Как поступить при нарушении трудовых прав?

– Необходимо обращаться в территориальные инспекции труда, в судебные органы, в органы прокуратуры. Обращение можно направить непосредственно в государственный орган на бумажном носителе через портал электронного правительства с помощью ЭЦП в блог первых руководителей государственных органов. В случае нарушения порядка приема и рассмотрения обращения вы можете обратиться в Call-центр Генеральной прокуратуры Рес­публики Казахстан по номеру 115.