100 тыс. тенге предлагают за информацию о насильнике 6-летней девочки в Актау
Айнур Курамысова
Владелец одного из автосервисов Актау предложил 100 тысяч тенге за помощь в розыске подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.
Об этом он сообщил на официальной странице СТО в Instagram.
"Я сам отец 10-летней дочери и для меня это вопиющее преступление. Поэтому я проявляю свою гражданскую позицию. Не столько с целью помочь полиции и уж точно не "пропиариться", сколько я хотел бы восстановить вселенскую справедливость и привлечь к ответственности этого урода", – написал владелец автосервиса Александр на своей странице в Instagram.
Тем временем жители города активно распространяют в социальных сетях и мессенджерах видеозапись с предполагаемым преступником.
По информации заместителя акима Актау Ануара Чужегулова, уже определен круг подозреваемых. При опросе свидетелей опознан мужчина – водитель автомашины Daewoo Nexia, который попал в объектив видеокамеры магазина "Иваныч" в 1-м микрорайоне. 20 августа свидетели видели его на месте происшествия.
"В субботу с момента организации поисков девочки была создана оперативно-следственная группа, работу которой взял на личный контроль аким Мангистауской области. Сегодня принимаются меры по установлению личности неизвестного лица азиатской национальности. В Мангистауской области зарегистрировано 698 автомашин марки Daewoo Nexia бежевого цвета. На данный момент проверено 275 автомашин. Все правоохранительные органы Мангистауской области задействованы в поисках и задержании подозреваемого. Ориентировка и фоторобот направлены в соседние регионы", – сообщил Ануар Чужегулов.
Правоохранительные органы просят жителей области не оставлять без присмотра детей. В случае пропажи детей незамедлительно сообщать об этом в полицию, не тратя времени на самостоятельные поиски.