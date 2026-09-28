100 тысяч декоративных карпов унесло наводнением в Японии

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«Владелец рыбоводческого хозяйства в городе Нарита осознал всю тяжесть ущерба, вернувшись домой в прошлый вторник из зарубежной поездки. <...> К моменту, когда на воскресенье было запланировано начало продаж, в его хозяйстве было подготовлено около 100 тыс. карпов. Все они за исключением 200–300 особей были унесены потоком воды после затопления фермы», - говорится в публикации агентства Kyodo.

Уточняется, что вода затопила сельскохозяйственные угодья, рисовые поля и другие хозяйства по разведению рыб, в том числе угрей в северной части префектуры. Кроме того, в городе Кимицу разлив реки повредил до 20% рассады на клубничной ферме.

Японский телеканал NHK 22 сентября сообщил о гибели двух человек в результате многочисленных оползней из-за сильных дождей, вызванных тайфуном в японских префектурах Канагава и Тиба. Еще четыре человека пропали без вести.