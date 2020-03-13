Коронавирус
100 тысяч медицинских масок завезут в Нур-Султан
В аптеки столицы завезут 100 тысяч масок. Об этом на брифинге в акимате сообщил руководитель столичного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Зекен Исаков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.   

"Первая партия медицинских масок, произведенная в Шымкенте, поступит в аптеки города уже сегодня. Маски необходимо носить только тем, у кого есть признаки заболевания ОРВИ. Самые простые способы защиты – наиболее эффективные – это мытье рук, соблюдение личной гигиены", – сказал Зекен Исаков.

Руководитель управления общественного здравоохранения г.Нур-Султан Сауле Кисикова отметила, что необходимо уделять пристальное внимание мерам личной гигиены: часто мыть руки, соблюдать правила этикета при кашле, пользоваться антисептиками, исключить рукопожатие, проводить влажную уборку и проветривать помещения.

Напомним, у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии, была обнаружена коронавирусная инфекция. Позднее появилась информация о выявлении третьего случая заражения коронавирусом. 

Ранее в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

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