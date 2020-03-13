100 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции завезут в Казахстан
Екатерина Елисеева
В Казахстан заказали 100 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Всего поступило к нам 15 тысяч тестов. На сегодняшний день 5 093 теста были использованы для 3 389 граждан, потенциальных пациентов. У нас на сегодня 9 907 тест-систем в остатке есть. Среди всех этих тестов, как уже известно, два положительных результата. Мы ожидаем поставку 60 тысяч тестов и дополнительно еще заказали 40 тысяч тестов. В общей сложности мы будем иметь резерв на 100 тысяч тестов", – сообщил Биртанов.
По его словам, на сегодня в Казахстане имеются тест-системы производства России, Китая, ОАЭ, Республики Казахстан, США, а также тест-системы ВОЗ производства Германии.
Напомним, у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии, была обнаружена коронавирусная инфекция.
Ранее в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.