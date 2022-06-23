100 тысяч тонн сахара дополнительно запросил Казахстан у других стран

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов в кулуарах Правительства заявил, что для удовлетворения потребностей населения власти запросили еще 100 тысяч тонн сахара у зарубежных партнеров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы запросили еще 100 тысяч тонн, помимо тех 350 тысяч тонн, которые сегодня уже приняты. В данный момент Минсельхоз проводит переговоры и свои расчеты, состыковку индикативных балансов. Мы потом к этому вопросу еще вернемся», – сказал Бахыт Султанов.

Он добавил, что 15 июля в Беларуси пройдет следующее заседание совета Евразийской экономической комиссии, где планируется дополнительно рассмотреть этот вопрос.

«350 тысяч тонн сейчас есть. Мы запрашиваем сахар в других странах. В мире одними из крупных поставщиков являются Бразилия, Индия и Вьетнам. Но Индия тоже ограничила, поэтому проводим переговоры», – резюмировал глава Минторговли и интеграции.