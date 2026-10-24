100 волонтеров из трех стран объединились ради восстановления Приаралья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кызылординской области завершилась международная волонтерская неделя GREEN ARAL: VOLUNTEERS FOR LIFE 2026. Ее участники представили инициативы по восстановлению экосистемы Приаралья, передает Kazpravda.kz.

Международная встреча объединила 100 волонтеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Главной темой программы стали экологические проблемы Приаралья и поиск путей их решения.

В течение недели молодые активисты обсуждали вопросы охраны окружающей среды, делились опытом и предлагали собственные инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в регионе.

«Программа была направлена на формирование экологической культуры, развитие волонтерского движения и повышение гражданской активности молодежи. В мероприятии приняли участие 100 волонтеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Главной темой международной встречи стало восстановление экосистемы Приаралья», — сообщили в Министерстве культуры и информации.

Помимо обсуждения экологических инициатив, участники международной недели провели мероприятия, направленные на развитие молодежного сотрудничества и популяризацию бережного отношения к природе.