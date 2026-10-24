100 волонтеров из трех стран объединились ради восстановления Приаралья

Международная волонтерская неделя прошла в Кызылординской области
В Кызылординской области завершилась международная волонтерская неделя GREEN ARAL: VOLUNTEERS FOR LIFE 2026. Ее участники представили инициативы по восстановлению экосистемы Приаралья, передает Kazpravda.kz.
Международная встреча объединила 100 волонтеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Главной темой программы стали экологические проблемы Приаралья и поиск путей их решения.
В течение недели молодые активисты обсуждали вопросы охраны окружающей среды, делились опытом и предлагали собственные инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в регионе.
«Программа была направлена на формирование экологической культуры, развитие волонтерского движения и повышение гражданской активности молодежи. В мероприятии приняли участие 100 волонтеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Главной темой международной встречи стало восстановление экосистемы Приаралья», — сообщили в Министерстве культуры и информации.
Помимо обсуждения экологических инициатив, участники международной недели провели мероприятия, направленные на развитие молодежного сотрудничества и популяризацию бережного отношения к природе.