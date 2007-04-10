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10.04.2007
Конкурсы
10 апреля 2007 г. 0:00
84
Конкурсы на 10.04.2007 -
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03:30
Спорт споткнулся о тендер?
02:30
А ведь могли решить на месте
04:30
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
01:30
В погоне за экономией средств в одной из школ Актау детям в столовой не меняли стаканы
00:35
«Арлан» в погоне за «Хумо»
05:00
Трудовая миграция: плюсы и минусы
00:10
Алексею не было равных
01:00
Информацию блогеров перепроверяем в газете
02:00
Партия аграриев поддержала литераторов страны
04:00
Ни расшириться, ни повысить зарплату
03:00
Невозможные возможности
05:30
«Дариға, дәурен!» – горечь утраты
02:05
О Турции
00:03
…Дело рук самих утопающих
01:40
Картины Репинки здесь ждали
08:10
ИКАО приводит Казахстан в пример для стран без выхода к морю
02:06
Только в рамках закона
02:30
Спросят про закредитованность населения
02:30
Пример трудолюбия и патриотизма
03:00
Тренинги для дебоширов
13 октября 2023 г. 12:33
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
10 октября 2023 г. 1:00
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
13 октября 2023 г. 8:05
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
11 октября 2023 г. 1:30
Приказ выше кодекса?
10 октября 2023 г. 2:30
Где лечить, куда госпитализировать?
12 октября 2023 г. 3:37
Детективы вне закона
13 октября 2023 г. 10:08
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
11 октября 2023 г. 3:30
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
11 октября 2023 г. 1:00
Когда донор продлевает жизнь
11 октября 2023 г. 4:00
Водопровод, да не тот…
10 октября 2023 г. 19:16
УЕФА объявил страны, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
10 октября 2023 г. 3:30
Сотрудники невидимого фронта
11 октября 2023 г. 0:30
Пусть лучше украдут?
10 октября 2023 г. 0:30
Путевка в Высший дивизион
10 октября 2023 г. 18:51
Глава Сената побеседовал с участниками съезда лидеров мировых религий
11 октября 2023 г. 2:30
Горизонты для дронов
11 октября 2023 г. 3:00
Никогда не опускать руки
10 октября 2023 г. 18:27
Секретарь Совбеза встретился с генеральным секретарем ОДКБ
10 октября 2023 г. 18:06
Аким Кызылординской области доложил Токаеву о развитии региона
10 октября 2023 г. 1:30
Город что пастбище
22 сентября 2023 г. 11:30
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
6 октября 2023 г. 3:30
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
18 сентября 2023 г. 11:35
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
20 сентября 2023 г. 12:03
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
23 сентября 2023 г. 7:46
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
24 сентября 2023 г. 15:28
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
24 сентября 2023 г. 15:01
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
22 сентября 2023 г. 20:00
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
22 сентября 2023 г. 19:25
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
23 сентября 2023 г. 10:29
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
22 сентября 2023 г. 20:05
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
23 сентября 2023 г. 11:48
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
29 сентября 2023 г. 4:00
Все для счастливых пенсионеров
30 сентября 2023 г. 10:07
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
30 сентября 2023 г. 15:58
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
6 октября 2023 г. 15:28
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
4 октября 2023 г. 19:26
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
29 сентября 2023 г. 20:32
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
6 октября 2023 г. 19:25
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
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Казахстанская правда
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