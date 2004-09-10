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10.09.2004
Конкурсы
10 сентября 2004 г. 1:00
78
Конкурсы на 10.09.2004 -
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00:43
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
08:08
Дождливая и ветреная погода ждет казахстанцев 15 июля
09:14
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
8 июля 2023 г. 11:51
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
8 июля 2023 г. 13:05
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
8 июля 2023 г. 16:49
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
8 июля 2023 г. 10:39
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
8 июля 2023 г. 8:17
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
13 июля 2023 г. 3:30
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
8 июля 2023 г. 11:21
Вода отступила из затопленного Павлодара
8 июля 2023 г. 9:31
Борьба с пожаром развернулась в Атырауской области: горят заросли камыша
10 июля 2023 г. 0:30
В Кызылординской области два человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки
8 июля 2023 г. 13:32
Когда решатся проблемы перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения в Казахстане, рассказали на заседании Республиканского штаба
8 июля 2023 г. 14:59
В Астане прошел гала-концерт I Международного военно-музыкального фестиваля «Астана – мәдениет керуені»
8 июля 2023 г. 18:09
Казахстанка стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ
12 июля 2023 г. 13:49
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
8 июля 2023 г. 14:37
ВАЗ влетел в дерево и превратился в груду металла в Уральске
10 июля 2023 г. 5:00
Редкий случай, когда о необходимости повышения теплового тарифа заявил в Петропавловске отраслевой эксперт и бывший депутат
8 июля 2023 г. 19:24
20 млрд тенге выделят на ремонт 230 улиц в Алматы
8 июля 2023 г. 15:31
Четыре человека утонуло за сутки в Казахстане
8 июля 2023 г. 17:14
Дом для бездомных животных построят в Павлодаре
20 июня 2023 г. 7:00
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
22 июня 2023 г. 11:23
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
16 июня 2023 г. 13:39
БАКАД запустили в Алматинской области
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
23 июня 2023 г. 3:30
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
24 июня 2023 г. 8:37
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины прошла в Шымкенте
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
23 июня 2023 г. 15:34
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
21 июня 2023 г. 3:30
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
16 июня 2023 г. 4:00
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
28 июня 2023 г. 2:00
Высоко сижу, далеко гляжу
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
24 июня 2023 г. 20:03
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
15 июня 2023 г. 12:42
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
16 июня 2023 г. 14:37
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
23 июня 2023 г. 19:21
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
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