Фото: акимат Кызылординской области

На избирательном участке №155 в поселке Теренозек свой голос на выборах депутатов маслихатов отдал 104-летний ветеран Великой Отечественной войны Яхия Тасыров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Кызылординской области

Он принял участие в выборах, проявив неравнодушие к будущему страны. Сегодня Яхия Тасыров – единственный оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны в Кызылординской области.

Ветеран отметил, что выборы депутатов маслихатов имеют важное значение для развития местного сообщества. По его словам, участие в голосовании – это проявление гражданской ответственности каждого жителя.

«Чтобы у нашей страны было светлое будущее, каждый должен сделать свой выбор. Надеюсь, что депутаты маслихатов будут представлять интересы народа и вносить вклад в развитие населенных пунктов. Пусть наше единство будет крепким, а независимость – прочной», – отметил Яхия Тасыров.

Участие ветерана в голосовании стало примером гражданской активности для молодого поколения.