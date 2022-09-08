Фото: Kazpravda.kz
Экономика
107 млрд тенге недоплатили в бюджет 10 компаний-импортеров

По поручению Главы государства в начале года органы прокуратуры провели проверки в таможенной сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

Проверка показала, что отдельные участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) монополизировали рынок ввоза товаров из Китая.

«Каждый из них специализировался на определенных товарах (обувь, одежда, запчасти, техника, фрукты, овощи и так далее), распределяя между собой конкретные регионы страны. 

Для уклонения от уплаты таможенных платежей группа импортеров в нарушение требований Кодекса о таможенном регулировании в Республике Казахстан в 2019-2021 годах системно занижали стоимость ввозимых товаров», – заявили в главном надзорном органе страны.

По представлению Генеральной прокуратуры Комитет государственных доходов выставил 10 компаниям уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на 107 млрд тенге.

Одновременно по выявленным нарушениям начато досудебное расследование по статье 236 Уголовного кодекса – уклонение уплаты таможенных платежей и налогов.

«На сегодня принятыми мерами 7 участниками ВЭД (ТОО Tex Alliance, Almobi Group, «Ехpress Кеден Сервис», Group of the companies TDA, Ai-To Progress, Global Logistics Ved и «TL NIKA кеден») в бюджет возмещен 21 млрд тенге.

Взыскание оставшихся доначисленных сумм продолжается, в том числе за счет залогового имущества указанных компаний», – заключили в ведомстве.


 

 

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