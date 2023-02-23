11 автомобилей столкнулись на трассе в Актюбинской области (видео)
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Массовое ДТП произошло на трассе в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
23 февраля на автодороге Самара – Шымкент, вблизи поселка Маржанбулак, столкнулись 11 автомобилей.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за плохой видимости.
Жертв и пострадавших нет.
Полицейские призывают водителей строго соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, сохранять безопасную дистанцию.