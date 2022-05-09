11 человек одновременно пропали в Атырауской области

11 человек одновременно пропали в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inatyrau.kz.

Отмечается, что восьмого мая в 14:00 часов водитель "Уаз" и 10 его пассажиров выехали в сторону участка "Акмандай" и до сих пор не вернулись.

В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что девятого мая в 10:50 часов в Исатайском районе в 160 километрах от села Аккыстау спасатели начали поиски.