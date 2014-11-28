11 кг марихуаны перевозили в поезде "Актобе – Мангышлак" Закон и Порядок

11 кг марихуаны обнаружили полицейские в вагоне поезда "Актобе – Мангышлак", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.



"27 ноября в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Допинг" сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом Линейного управления внутренних дел на станции Актобе обнаружили более 11 кг бесхозного наркотического средства "марихуана высушенная" в вагоне пассажирского поезда "Актобе – Мангышлак" на перегоне "Бештамак-Алга", – говорится в сообщении.



Полицейские задержали двоих подозреваемых – жителей Актобе, которые обвиняются в организации поставки наркотиков в Мангистаускую область. Возбуждено уголовное дело. Задержанные помещены в изолятор временного содержания УВД Актобе.

Проводится расследование.



С начала 2014 года сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД на транспорте МВД РК выявлено 248 наркопреступлений, из них 98 фактов сбыта и 24 контрабандного провоза наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 7 тонн 761 кг различных наркотических средств, в том числе более 13 кг героина .







