11-летнюю дочь друга пытался изнасиловать мужчина в Алматы

К 15 годам тюрьмы приговорен 37-летний мужчина, пытавшийся изнасиловать несовершеннолетнюю дочь своего друга в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установило следствие, гражданин М., поссорившись с родными, пришел ночевать в дом своего друга. После того, как все заснули, гость увидел в комнате 11-летнюю дочь хозяина дома и пытался ее изнасиловать. Ребенок не растерялся и стал кричать.

На ее крики о помощи отреагировали отец и дядя. Они вызвали полицию, что позволило оперативно задержать подозреваемого на месте преступления. В последующем он был заключен под стражу и этапирован в следственный изолятор.

Для установления всех обстоятельств преступления была проведена судебно-медицинская экспертиза, выводы которой в совокупности с показаниями потерпевшей, свидетелей и признательными показаниям подозреваемого –М. позволили предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 24, частью 4 статьи 120 УК РК «Покушение на изнасилование».

Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения. Приговором Алатауского районного суда виновному М. назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.