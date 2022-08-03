Фото: polisia.kz
Происшествия
11-летнюю дочь друга пытался изнасиловать мужчина в Алматы

К 15 годам тюрьмы приговорен 37-летний мужчина, пытавшийся изнасиловать несовершеннолетнюю дочь своего друга в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установило следствие, гражданин М., поссорившись с родными, пришел ночевать в дом своего друга. После того, как все заснули, гость увидел в комнате 11-летнюю дочь хозяина дома и пытался ее изнасиловать. Ребенок не растерялся и стал кричать.

На ее крики о помощи отреагировали отец и дядя. Они вызвали полицию, что позволило оперативно задержать подозреваемого на месте преступления. В последующем он был заключен под стражу и этапирован в следственный изолятор.

Для установления всех обстоятельств преступления была проведена судебно-медицинская экспертиза, выводы которой в совокупности с показаниями потерпевшей, свидетелей и признательными показаниям подозреваемого –М. позволили предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 24, частью 4 статьи 120 УК РК «Покушение на изнасилование».

Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения. Приговором Алатауского районного суда виновному М. назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Популярное

Все
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Продам ботинки детские, неношеные…
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
От эпохи неолита до раннего средневековья
Учитесь и работайте!
Операция как второе рождение
Семь потов за «второй хлеб»
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Как на курорте
Волшебники закулисья
Мастер света и тени
Плохая идея
Под контролем
Креативные инициативы
В поддержку талантов
История в деталях
Поэтапное лицензирование детских садов, призванное повысить качество дошкольного образования, вызвало переполох в среде собственников частных детских садов
В лидерах – «Кайрат»
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Дворец на разграбление
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
Платите – и зимой согреетесь!
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Казахстан и Грузия добились рекордных показателей взаимного товарооборота
Многодетные матери избили предпринимателя в акимате Нур-Султана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде

Читайте также

Происшествия
"Машину разрезало на части": женщина с детьми погибли в ДТП…
Происшествия
Лже-адвоката задержали в Таразе
Происшествия
Малыш провалился в люк в центре Нур-Султана
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о смерти казахстанки Асель Айтпа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]