11 медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по боксу

Спорт
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Альфия Аймакова
5 золотых, одну серебряную и 5 бронзовых медалей увозят казахстанские юниоры с чемпионата Азии по боксу. Финальные бои за "золото" континента завершились в Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Так, обладателями медалей стали: Алибек Досанов (46 кг), Даулет Нысан (50 кг), Санатали Толтаев (54 кг), Аблай Ибраимов (60 кг) и Алдияр Турсунали (66 кг). Серебро завоевал Хуршедшох Искандаров (80 кг). Бронзовые награды достались Рахату Сеитжану (48 кг), Айболу Жамбырбаю (63 кг), Даулету Заушеву (70 кг), Елхану Табынбаю (75 кг) и Нурдаулету Уланулы (+80 кг).

"Хозяева чемпионата показали чрезвычайно высокий уровень подготовки: в финале в 13 весовых категориях участвовали 13 узбекских спортсменов", – отметили в пресс-службе.

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