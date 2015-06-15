11 медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по боксу

5 золотых, одну серебряную и 5 бронзовых медалей увозят казахстанские юниоры с чемпионата Азии по боксу. Финальные бои за "золото" континента завершились в Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
Так, обладателями медалей стали: Алибек Досанов (46 кг), Даулет Нысан (50 кг), Санатали Толтаев (54 кг), Аблай Ибраимов (60 кг) и Алдияр Турсунали (66 кг). Серебро завоевал Хуршедшох Искандаров (80 кг). Бронзовые награды достались Рахату Сеитжану (48 кг), Айболу Жамбырбаю (63 кг), Даулету Заушеву (70 кг), Елхану Табынбаю (75 кг) и Нурдаулету Уланулы (+80 кг).
"Хозяева чемпионата показали чрезвычайно высокий уровень подготовки: в финале в 13 весовых категориях участвовали 13 узбекских спортсменов", – отметили в пресс-службе.