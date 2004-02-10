11/02/04 - Блок постановлений правительства РК Законы 69

О Заявлении Правительства Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан об основных направлениях экономической и социальной политики и прогнозе экономических показателей на 2004 год Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан «О лицензировании» Об утверждении Перечня экологически опасных видов хозяйственной деятельности и Правил их обязательного государственного лицензирования Об официальном толковании статей 16 и 83 Конституции Республики Казахстан