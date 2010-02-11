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11.02.2010
Конкурсы
11 февраля 2010 г. 0:00
182
Конкурсы на 11.02.2010 -
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00:30
В такой тесноте и заразиться недолго
00:00
Лидер прежний – «Ордабасы»
01:35
О качестве урожая на законодательном поле
02:30
Каждый пятый казахстанец зависим от азартных игр
01:00
Инициативы особого значения
01:30
Энергетики вернули деньги по решению суда
02:00
Жителям Карагандинской области массово отказывают во внесудебном банкротстве
03:00
В Атырауской области в детсады и школы принимали родственников с поддельными дипломами
03:30
В Восточном Казахстане проверяют законность переоборудования автомобилей
04:00
В Риддере выполнили львиную долю ремонта на котлах среднего давления
04:30
В Дании будут уголовно преследовать за сжигание Корана
03:00
О цифровых проектах и не только
12:20
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
02:00
Аналог молока. Растительный
00:00
И дивидендов не видят, и выйти не могут
08:32
Серная кислота разлилась в результате схода вагонов с рельсов в Экибастузе
08:10
Безопасность в школах и борьба с интернет-мошенничеством: Смаилов ознакомился с цифровизацией работы полиции
09:04
11 лет проведут в заключении в Казахстане двое иностранцев, попавшихся с небывалой партией героина
01:10
Путь к безъядерному миру
03:21
Кто ответит за базар?
26 августа 2023 г. 9:00
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
22 августа 2023 г. 16:43
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
22 августа 2023 г. 11:39
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
22 августа 2023 г. 0:30
«Ордабасы» упрочил лидерство
26 августа 2023 г. 13:30
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
23 августа 2023 г. 1:00
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
25 августа 2023 г. 2:30
Как выучить язык и обрести друзей
22 августа 2023 г. 2:30
В бассейн за здоровьем
25 августа 2023 г. 2:00
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
22 августа 2023 г. 21:30
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
22 августа 2023 г. 17:38
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
22 августа 2023 г. 1:00
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
25 августа 2023 г. 22:56
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
26 августа 2023 г. 12:43
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
25 августа 2023 г. 21:58
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
22 августа 2023 г. 16:25
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
23 августа 2023 г. 9:52
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
23 августа 2023 г. 4:00
Мысли о будущем
24 августа 2023 г. 8:33
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
23 августа 2023 г. 14:21
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
1 августа 2023 г. 18:56
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
8 августа 2023 г. 1:00
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
8 августа 2023 г. 2:00
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
4 августа 2023 г. 12:13
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
31 июля 2023 г. 14:45
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
31 июля 2023 г. 17:22
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
2 августа 2023 г. 16:59
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
17 августа 2023 г. 8:41
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
9 августа 2023 г. 12:47
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
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Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
3 августа 2023 г. 15:39
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
18 августа 2023 г. 0:00
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
1 августа 2023 г. 1:00
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
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Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
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Антикор ищет волонтеров
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Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
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