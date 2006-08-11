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11.08.2006
Конкурсы
11 августа 2006 г. 0:00
51
Конкурсы на 11.08.2006 -
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00:00
Вокруг да около науки
00:30
За прошедший год в Министерство юстиции поступили уведомления о создании политических партий от 24 инициативных групп
02:00
Что мешает посмертному донорству в Казахстане?
01:00
Штраф от 20 до 100 МРП будут уплачивать строительные компании, допускающие выезд грязных авто со стройплощадок
01:30
В Восточном Казахстане начался селеопасный период
03:00
В Алматы задержаны члены банды телефонных мошенников
02:30
Программа «Аңсаған сәби», предусматривающая ежегодное выделение квот на ЭКО, исполняет мечты многих казахстанских семей
04:00
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
03:30
Экологи обязали горнорудную компанию разработать альтернативный вариант консервации Белоусовского рудника
00:00
Ночная прогулка по древнему Отрару
00:00
Когда молчание – золото
01:00
Смелые и ловкие
02:00
Проекты, востребованные жизнью
04:30
«Марафон любви» прошел в небольшом городке Казалы на юге Казахстана
01:30
Любовь, камзол и весна
02:30
Служить, а не обогащаться
02:00
На сцене – коррупция
02:30
«Слово бродит в степи, чтоб нечаянно встретить меня…»
00:30
Игры предков
03:00
Инфляцию посчитают онлайн
11 мая 2023 г. 17:54
Группу домушников задержали в Алматы
16 мая 2023 г. 14:19
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
11 мая 2023 г. 0:00
Коронавирус: реплика на оригинал
12 мая 2023 г. 8:06
Мать разозлилась на новорожденного сына и убила его в Павлодаре
11 мая 2023 г. 1:30
В Риддере под строительство новой школы выделили землю исторического дендропарка
12 мая 2023 г. 16:23
Машина найдена в Сандыктау: больше 10 дней ищут пропавшего акмолинца
15 мая 2023 г. 13:01
Дело о спецЦОНах передано в суд
11 мая 2023 г. 9:06
Автомобиль журналиста поджег неизвестный в Атырау – СМИ
12 мая 2023 г. 18:11
Задержание главы областного управления культуры Алии Жакипбековой подтвердили в Антикоре
12 мая 2023 г. 21:32
Касым-Жомарт Токаев высказал позицию по Тайваню
13 мая 2023 г. 17:28
Массовая драка закончилась стрельбой во дворе многоэтажного дома в Кызылорде
12 мая 2023 г. 19:16
Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции ВКО
12 мая 2023 г. 21:13
Китай играет очень важную роль во внешней политике Казахстана – Токаев
11 мая 2023 г. 11:45
5-летний мальчик застрял в качелях в Мангистау
11 мая 2023 г. 1:00
Gosagro у них не той системы
12 мая 2023 г. 2:30
Урджарская находка: принцесса или жрица?
12 мая 2023 г. 19:56
Семь лет колонии получил полицейский начальник за взятки в СКО
11 мая 2023 г. 0:30
В Южном Казахстане ежедневно ведется мониторинг наличия на АЗС нефтепродуктов и их розничных цен
12 мая 2023 г. 18:39
Проблемы молочной отрасли обсудили в Правительстве РК
12 мая 2023 г. 20:09
Санжар Ташкенбай вышел в финал чемпионата мира по боксу
21 апреля 2023 г. 2:00
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
22 апреля 2023 г. 11:50
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
25 апреля 2023 г. 12:35
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
21 апреля 2023 г. 20:00
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
26 апреля 2023 г. 3:00
Пять новаций Социального кодекса
21 апреля 2023 г. 20:28
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
3 мая 2023 г. 22:58
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
21 апреля 2023 г. 20:45
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
5 мая 2023 г. 2:00
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
30 апреля 2023 г. 16:50
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
21 апреля 2023 г. 21:39
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
29 апреля 2023 г. 14:02
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
29 апреля 2023 г. 10:13
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
6 мая 2023 г. 1:30
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
6 мая 2023 г. 2:30
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
30 апреля 2023 г. 12:03
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
28 апреля 2023 г. 18:43
Объявлены даты ЕНТ-2023
6 мая 2023 г. 0:30
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
6 мая 2023 г. 4:30
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
6 мая 2023 г. 5:00
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
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Казахстанская правда
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