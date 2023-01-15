115 человек тушили огромный склад стройматериалов в Алматы

На границе пожара температура раскалилась до 150-200 градусов.

Фото пресс-службы ДЧС Алматы

В Алматы пожарные потушили один из сложных пожаров, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Серьезное ЧП случилось сегодня, 15 января, в 09:26. Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу вызова в Жетысуский район, на улицу Москвина.

По прибытии первых расчетов, склад уже горел открытым пламенем и обрушилась кровля.

Площадь пожара достигла 2000 кв. м. из за высокой горючей загрузки склада, где хранились пластиковые трубы, сантехнические изделия и другие строительные материалы.

На месте развернут оперативный штаб, введены стволы на тушение и защиту соседних складов. Организована эвакуация материалов.

Тушение пожара также осложнялось слабым давлением в пожарных гидрантах. Из-за чего пришлось вызывать подмогу.

Была обеспечена подача воды: протянуты магистральные линии от прибывших автоцистерн, организован забор воды с ближайшего пожарного водоема, задействована техника Алматы Су, водовозы Службы спасения 109.

В тушении задействованы силы и средства ДЧС - 115 человек личного состава и 29 единиц техники.

Возгорание локализовано в 12:42 и ликвидировано - в 13:18. Жертв и пострадавших нет.

Устанавливается причина пожара.