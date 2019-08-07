​115 сотрудников Halyk Bank задействованы в выдаче бесплатных платежных карт жителям города Арыс

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Выдача производится в 19 выездных пунктах обслуживания (секторах), определенных акима­том Туркестанской области и расположенных в населенных пунктах Арыс, Акдала и Дармино.

– Для того чтобы вовремя и в срок обеспечить бесперебойную и комфортную выдачу, была проведена колоссальная подготовительная работа, – отметил директор Шымкентского регио­нального филиала Halyk Bank Ануар Макулбаев. – Банк безвозмездно изготовил более 32 тысяч пластиковых карт и доставил их в регион авиатранспортом. Осознавая важность и значимость выдачи пластика для жителей региона, банк привлек к работе в городе Арыс дополнительный персонал из Шымкентского, Кызылординского, Жамбылского и Туркестанского филиалов. В настоящее время в выдаче задействованы 115 работников Halyk Bank.

Деньги в размере 100 000 тенге на каждого жителя города Арыс будут переведены акима­том на специальные текущие счета, привязанные к выдаваемым платежным картам. О дате зачисления акимат уведомит дополнительно. Зачисленные деньги можно будет снять без комиссии в банкоматах любого банка на территории Рес­публики Казахстан.

По этим картам банк отменил тарифы за годовое обслуживание в первый и последующие годы, за проверку баланса, независимо от количества запросов. Кроме того, сумму государственной помощи жители города Арыс смогут получить бесплатно в банкоматах Народного банка и иных банков на территории Казахстана.

Ранее Halyk Bank и Благотворительный фонд «Halyk» перечислили 1,1 млрд тенге пожерт­вований на восстановление пострадавших социальных объектов в городе Арыс. Из них, на благотворительном счете было аккумулировано 50 млн тенге от клиентов и сотрудников банка. Банк удвоил эту сумму за счет собственных средств, до 100 млн тенге. Еще 1 млрд тенге был собран Благотворительным фондом «Halyk» в виде помощи бизнес-партнеров Группы Halyk.

Также с целью поддержки клиентов города Арыс с 1 июля 2019 года банк прекратил начис­ление вознаграждения по займам, выданным в отделении города Арыс, на сумму более 1 млрд тенге и предоставил заемщикам Halyk Bank (физическим и юридическим лицам) отсрочку по погашению основного долга по займам сроком на шесть месяцев – с 1 июля 2019 года по 1 января 2020 года.

Соб. инф.

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