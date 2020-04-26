115 защитных предписаний в отношении семейных дебоширов вынесено в СКО

Общество
Фото ДП СКО
По фактам домашнего насилия в отношении дебоширов в Северо-Казахстанской области вынесено 115 защитных предписаний, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции СКО, в период карантина, когда жители области длительное время находятся вместе в квартирах и домах, полицейские особое внимание уделяют профилактике бытового насилия.

С 1 по 24 апреля в области зарегистрировано 2 преступления и 59 правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Полицейские области в апреле, реагируя на вызовы по фактам семейных дебошей, вынесли 115 защитных предписаний. Суды 44 раза устанавливали особые требования к поведению правонарушителей. Все семейные дебоширы ставятся на профилактический учет, участковые инспектора полиции регулярно проводят с ними работу по месту жительства.

"В режиме самоизоляции усугубляются проблемы злоупотребления алкоголем, и, как следствие, выяснение отношений, конфликты, драки. Многие женщины, пребывая в экономической зависимости от мужей и сожителей, не всегда решаются открыто обращаться за помощью. Полицейские имеют специализированные подразделения защиты женщин от насилия в городском управлении и областном аппарате местной полицейской службы. Сотрудники этих подразделений работают в тесном взаимодействии с общественными организациями и НПО", – отметили в пресс-службе.

Также помощь в решении проблем семейного насилия оказывают специалисты кризисного центра, где готовы предоставить убежище на период до полугода, правовую и психологическую поддержку, помочь освоить профессию. В течение апреля там нашли приют две жительницы области и два ребенка.

Отдельно идет работа с жертвами насилия. На законодательном уровне решаются проблемы оказания им реальной помощи со стороны местных исполнительных и правоохранительных органов, чтобы они чувствовали защищенность от любых проявлений домашнего насилия. Разрабатываются новые способы оказания им экстренной помощи в случае необходимости. К примеру, сейчас внедряется новый проект скрытного обращения. Участковые инспектора договариваются с продавцами продуктовых магазинов и аптек. Они готовы сообщить в полицию о возможных проблемах, услышав от покупательницы определенную кодовую фразу.

В трудной ситуации женщинам готовы помочь по телефону 39-48-56 (группа по защите женщин от насилия по Петропавловску) и 8-715-2-39-48-56 (ГЗЖН по СКО), а также «102». Можно получить консультацию у специалиста подразделения ГЗЖН по номеру 8-708-432-45-61 в мессенджере WhatsApp.

Популярное

Все
Подпортил репутацию
Легендарная Қыз Жібек встретилась со зрителями
Новый предмет для нового поколения
Три Гран-при из Алании
Обновляются методики судебной экспертизы
В Уральске спущен на воду новый корабль
Полвека был пожарным
Инженер смыслов, поэт реальности
В Астане проходит II Международный вокальный конкурс им. Розы Баглановой
Второй шанс на жизнь
Началось строительство предприятия по выпуску инкубационных яиц
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Качественный вклад в мировой прогресс
Связующая нить времен
Школьники Петропавловска познакомились с миром IT
Показатель зрелости общества
Лингвистические парадоксы
Новый этап развития государственности
Серый импорт – проблема для отечественного пищепрома
Совместные проекты приграничья
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Китай удаляет из интернета весь люкс
В Казахстане усиливают цифровизацию системы здравоохранения
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Грубо нарушил ПДД: мотоциклиста привлекли к ответственности в Павлодарской области
Какие мероприятия пройдут к 9 мая в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Партия «Әділет» заявила о своей поддержке реформ Главы государства
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Незаконный канал ввоза грузовиков из Китая пресекли в Казахстане
Искусственный интеллект спасает древние рукописи
Мощный лесной пожар бушует в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Профессору КБТУ вручили одну из старейших наград Франции
Новая партия, новые принципы: как прошел первый съезд «Әділет»
В Китае два бывших министра обороны приговорены к смертной казни
Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
Весенний триумвират
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Любовь и голуби» почти на новый лад

Читайте также

Полвека был пожарным
Инженер смыслов, поэт реальности
Помнит новобранцев старая ветла
Жизнь в ожидании

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]