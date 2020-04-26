115 защитных предписаний в отношении семейных дебоширов вынесено в СКО

По фактам домашнего насилия в отношении дебоширов в Северо-Казахстанской области вынесено 115 защитных предписаний, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции СКО, в период карантина, когда жители области длительное время находятся вместе в квартирах и домах, полицейские особое внимание уделяют профилактике бытового насилия.
С 1 по 24 апреля в области зарегистрировано 2 преступления и 59 правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Полицейские области в апреле, реагируя на вызовы по фактам семейных дебошей, вынесли 115 защитных предписаний. Суды 44 раза устанавливали особые требования к поведению правонарушителей. Все семейные дебоширы ставятся на профилактический учет, участковые инспектора полиции регулярно проводят с ними работу по месту жительства.
"В режиме самоизоляции усугубляются проблемы злоупотребления алкоголем, и, как следствие, выяснение отношений, конфликты, драки. Многие женщины, пребывая в экономической зависимости от мужей и сожителей, не всегда решаются открыто обращаться за помощью. Полицейские имеют специализированные подразделения защиты женщин от насилия в городском управлении и областном аппарате местной полицейской службы. Сотрудники этих подразделений работают в тесном взаимодействии с общественными организациями и НПО", – отметили в пресс-службе.
Также помощь в решении проблем семейного насилия оказывают специалисты кризисного центра, где готовы предоставить убежище на период до полугода, правовую и психологическую поддержку, помочь освоить профессию. В течение апреля там нашли приют две жительницы области и два ребенка.
Отдельно идет работа с жертвами насилия. На законодательном уровне решаются проблемы оказания им реальной помощи со стороны местных исполнительных и правоохранительных органов, чтобы они чувствовали защищенность от любых проявлений домашнего насилия. Разрабатываются новые способы оказания им экстренной помощи в случае необходимости. К примеру, сейчас внедряется новый проект скрытного обращения. Участковые инспектора договариваются с продавцами продуктовых магазинов и аптек. Они готовы сообщить в полицию о возможных проблемах, услышав от покупательницы определенную кодовую фразу.
В трудной ситуации женщинам готовы помочь по телефону 39-48-56 (группа по защите женщин от насилия по Петропавловску) и 8-715-2-39-48-56 (ГЗЖН по СКО), а также «102». Можно получить консультацию у специалиста подразделения ГЗЖН по номеру 8-708-432-45-61 в мессенджере WhatsApp.
