119 млн тенге отдала павлодарка лже-экстрасенсу за "успех в семье и процветание бизнеса"

Суд назначил мошеннице наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

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Более 100 млн тенге заплатила павлодарка лже-экстрасенсу за ритуалы для укрепления семейных уз, здоровья детей и процветания бизнеса, передает корреспондент Каzpravda.kz.

В пресс-службе Павлодарского областного суда сообщили, что в суде № 2 Павлодара рассмотрели дело по факту мошенничества, то есть, хищения чужого имущества, совершенного путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

«Судом установлено, что с марта 2019 года по август 2020 года якобы экстрасенс путем злоупотребления доверием жительницы Павлодара, убеждая и внушая ей о том, что обладает даром нетрадиционного лечения и сверхъестественной силой, завладела деньгами, на общую сумму более 119 млн тенге, за проведение специальных ритуалов для укрепления семейных уз потерпевшей, здоровья детей и процветания бизнеса», - говорится в распространенном судом сообщении.

Отмечается, что вина мошенницы доказана собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей и свидетелей.

В итоге, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Однако, в связи с наличием малолетних детей, назначенное наказание отсрочено на 5 лет, то есть, до 9 февраля 2028 года.

Также судом с нее взыскан в пользу потерпевшей имущественный ущерб в размере 119 млн тенге, добавили в суде.