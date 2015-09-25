12-ая Международная выставка по здравоохранению открыта в Астане
Айдар Утешев
12-ая Международная выставка "AstanaZdorovie" по здравоохранению открыта в Астане, передает Kazpravda.kz.
Выставочный центр "Көрме" в период с 24 по 26 сентября принимает 120 компаний сферы медицины из 11 стран мира. Сегодня в Астане состоялось официальное открытие выставки.
"Традиционно по количеству представленных экспонентов на первом месте находятся казахстанские компании (54%), на втором - представители Российской Федерации (36%). Также здесь презентованы компании из стран ближнего и дальнего зарубежья - Беларуси, Германии, Китая, Кореи, Словакии, США, Узбекистана, Украины и Японии", - поясняют организаторы.
Выставка проходит при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, акимата города Астана, Национального Медицинского Холдинга, Ассоциации производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана "ФармМед Индустрия Казахстана", Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК, Торгового Представительства Российской Федерации в Республике Казахстан.
"Эта выставка дает взаимовыгодное сотрудничество для медицинских учреждений и частных компаний в плане улучшения предоставляемых услуг казахстанцам в сфере здравоохранения. К примеру, мы представляем продукцию, которая апробирована и исследована во многих международных институтах. И теперь, предлагаем ее представителям медицинских центров и больниц Казахстана", - рассказывает участник выставки от компании "КазФармоДез" Ильяс Ержанов.
Организаторы отмечают, что одной из главных задач мероприятия является создание условий для продвижения инноваций в практическую медицину, платформы для совместной работы врачей, производителей оборудования и техники, бизнесменов и государственных деятелей.
"Ежегодно, в рамках выставки, тысячи специалистов отрасти имеют возможность ознакомиться с новыми технологиями и разработками, найти деловых партнеров и обменяться опытом", - подчеркнули учредители "AstanaZdorovie".